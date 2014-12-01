Ремонт холодильников Индезит (Indesit)





Согласие на обработку персональных данных (Политика конфиденциальности)

Бытовая техника итальянской марки очень надежна и функциональна. Холодильники Индезит также безупречно хороши. Но совсем избежать поломок редко удается – техника изнашивается, выходит из строя из-за перепадов напряжения и неправильной эксплуатации. Поэтому ремонт холодильников Indesit нужен так же часто, как и починка агрегатов других марок. Хорошо, что после профессионального обслуживания и замены сломанных деталей надежный индезитовский прибор сможет проработать еще очень долго.

Ориентировочная стоимость ремонта холодильников Indesit

Неисправность Цена, руб Диагностика неисправности холодильника (с выездом мастера на дом) бесплатно Мелкий ремонт от 900 Лед на дне морозильной камеры, засор дренажа от 1000 Ремонт электро-схемы от 900 Перенос дверей (однокамерный, двухкамерный, трехкамерный) от 900 Нет холода в холодильной камере, неисправен таймер оттайки или тепловое реле от 1100 Холодильник не включается (отключается) от 700 Нет холода в двух камерах, неисправен компрессор или вентилятор от 1400 Чистка капилярной трубки от 700 Ремонт системы оттайки от 800 Замена уплотнителя двери от 1100 Ремонт двери холодильника от 1300 Ремонт электронного модуля (управления) от 1500 Замена вентилятора от 1200

Более детально о ценах здесь

Молодой бренд со старой историей

Компания, производящая холодильники Индезит, – Indesit Company. Она образована только в 2004 г. Но ее появлению предшествовала длительная история. Еще в 1930 г. итальянец Аристиде Мерлони основал небольшую фирму по производству весов. Затем он изготавливал газовые баллоны и водонагреватели.

Когда основатель фирмы умер, его дело унаследовали три сына. Старший из них – Витторио – назвал свою часть компании Merloni Elettrodomestici. Он сделал упор на производство крупной бытовой техники. Только через тридцать лет Merloni Elettrodomestici была переименована в известную на сегодня Indesit Company. Сейчас качественную технику под брендами Indesit и Hotpoint-Ariston хорошо знают и любят по всей Европе.

Несмотря на надежность и функциональность итальянской бытовой техники, со временем Вам может понадобится ремонт холодильника Indesit. Непредвиденные поломки могут произойти по причине продолжительного срока эксплуатации, неправильного обращения, несоблюдения правил установки или из-за перепадов напряжения. Заметили малейшие изменения в работе агрегата? Необходимо незамедлительно вызвать мастера по ремонту холодильников.

Продлить кухонному помощнику жизнь поможет не только своевременное обслуживание и замена вышедших из строя деталей. Очень важен профессиональный подход, опыт и квалификация мастеров. Если сломался холодильник Индезит в СПб, обращайтесь в проверенную компанию, которая заслужила доверие клиентов!

Какие признаки указывают на неисправность?

Компрессор не включается, но свет в холодильной камере зажигается. Внутри на стенках скапливается конденсат или образуется иней. Мотор работает без остановки, сильно шумит и гудит. Ремонт холодильника Indesit необходим, если корпус дергается и сильно вибрирует. Холодильник начинает работать и через 10-15 секунд отключается. Появился неприятный запах, и дело не в испортившихся продуктах! Холодильник не морозит или перемораживает содержимое. В морозилке быстро нарастает снег или слишком много наледи. От прикосновения к агрегату бьет током. Вам необходим срочный ремонт холодильников Индезит, если стенки камеры быстро нагреваются. Под дверцей или на полках появилась лужа воды. У холодильника Indesit не работает дисплей или электронная панель мигает.

Двери недостаточно плотно закрываются? Даже такое, казалось бы, несущественное повреждение может вызвать серьезные проблемы. В камеру будет поступать теплый воздух, а вентилятор будет непрерывно пытаться охладить его. Это неизбежно приведет к перегрузке важной детали и к её поломке.

Не оставляйте без внимания любые мелкие неполадки. Например, то, что на стенках камеры появилась шуба из инея. Этот слой не дает воздуху нормально циркулировать и в полной мере охлаждать продукты. Игнорирование любых мелочей приведет к серьезному ремонту и существенным финансовым затратам!

Особенности холодильного оборудования Indesit

Качественная техника известна во всем мире и пользуется большой популярностью. Конструкторы добились того, что в камере грамотно организовано пространство, а также осуществляется автоматическое регулирование и поддержание температурного режима. Эти холодильники выбирают те, кто любит стильный дизайн, простоту эксплуатации и функциональность. Ремонт холодильников Индезит требуется редко. Оборудование ломается, если оно стоит близко к стене или отопительным приборам, а пользователи ставят в камеру горячую еду или часто оставляют дверцу открытой.

При производстве холодильников Indesit используются следующие инновационные технологии:

Smart Control. «Умные» электронные блоки следят за температурным режимом и основными параметрами работы камер. Super Freeze и Push&Cool – интеллектуальные функции быстрой заморозки. Снижают температуру до минимума, чтобы быстро заморозить большое количество одновременно загруженных продуктов. Aircooler – специальная система охлаждения, которая эффективно продлевает время хранения и свежесть еды. No Frost – функция автоматической разморозки, благодаря которой нет необходимости периодически размораживать холодильник. Антибактериальное покрытие стенок камер. Защитит продукты от размножения бактерий и образования плесени.

Не каждый мастер обладает достаточным уровнем знаний, чтобы устранить неполадки в холодильнике с таким набором умных опций. Поэтому очень важно выбрать специалиста, который знаком со спецификой работы холодильного оборудования Indesit!

Что делать, если сломался холодильник Индезит?

Незамедлительно вызывайте мастера! Грамотный специалист приедет на дом, осмотрит холодильное оборудование на месте. В обязательном порядке проведёт диагностику, что позволит правильно выявить вышедшие из строя узлы и детали. После осмотра мастер огласит полную стоимость работы, которая зависит от расценок на комплектующие и объема работ.

Компетентный ремонтник соблюдает технику безопасности и привозит необходимые для работы инструменты с собой. Следит за сохранностью Вашего имущества (предметы интерьера, стены и напольное покрытие останутся в целостности). Не шумит, не доставляет неудобств окружающим и убирает за собой мусор.

Достойных кандидатов с профильным образованием и внушительным опытом работы найти не просто! Качественный ремонт холодильников Indesit осуществляют в «Формуле Холода». Мастера компании в обязательном порядке проверяют работоспособность холодильника после ремонта. Консультируют заказчика как правильно пользоваться прибором, выдают клиенту на руки необходимую документацию (гарантийный талон и отчетность о расходах).

Ремонт любых моделей



Список популярных моделей холодильников, по которым к нам обращаются наиболее часто:



Indesit b18fnf Indesit c236nfg 016 Indesit BIA 18 NF Indesit NBS 16 AA Indesit BIA 20 Indesit NBS 15 A Indesit SB 15020 Indesit NBA181 FNF Indesit SFR 167 Indesit NBHA 20 Indesit TAN 25 FR Indesit BAN 13 NF Indesit NTA 16

Где и как заказать ремонт холодильников Indesit любой сложности?

Мастера компании «Формула Холода» зарекомендовали себя как ответственные и грамотные исполнители. Они не только оперативно выполняют свою работу, но и обеспечивают первоклассный результат на долгие годы! Что мы гарантируем?

Качество. Работаем только с оригинальными запчастями и комплектующими, рекомендованными производителем бытовой техники. Мастера постоянно повышают уровень знаний, знают все особенности и специфику ремонта, поэтому нашу работу не нужно переделывать! Удобство. Мы приедем по указанному адресу в удобное для клиента время и осуществим обслуживание на месте. Выезд возможен в любой район Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Надежность. Выдаем гарантийный талон от 1 года до 3 лет. Срок зависит от технического состояния бытовой техники и года выпуска. Оперативность. Мы знаем, как важно быстро выполнить наладку, особенно если холодильник Индезит сломался летом, когда на улице жара и продукты могут быстро пропасть! Экономию времени и денег. Нет необходимости искать грузовую машину, нанимать грузчиков и платить немалые суммы за перевозку техники в мастерскую. Демократичные цены. Мы работаем честно, оглашаем и согласовываем стоимость до начала работ. Сумма не изменится после предоставления услуг. У нас нет скрытых платежей и непредвиденных расходов!

Заметили, что техника перестала нормально функционировать? Для заказа услуги ремонт холодильника Indesit, звоните +7 (812) 954-29-67. Мы быстро приедем к Вам домой, профессионально устраним неполадки и избавим Вас от лишних хлопот!

Устранение неисправностей у всех марок/брендов

Мы обслуживаем все районы СПб и Ленинградской области

Срочный выезд по следующим видам работ: