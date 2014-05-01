Ремонт холодильников на дому в СПб





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Вызов мастера и диагностика — БЕСПЛАТНО.

Компания «Формула Холода» производит срочный ремонт холодильников на дому в Санкт-Петербурге и Ленобласти по приемлемым ценам. Бесплатный вызов мастера на дом уже сегодня. Скидки пенсионерам и льготникам.



Мы подтверждаем качество выполненных работ гарантией государственного образца (форма БО-1), которая составляет от 6 мес. до 3-х лет. Ваше холодящее устройство снова будет правильно работать и надежно сохранять продукты. А главное, Вам для этого не придется куда-то его везти – нанимать грузчиков, искать транспорт, сопровождать его. Наши мастера срочно приедут и выполнят ремонт холодильника на дому. Мы работаем с 9.00 до 21.00, без выходных.

Средняя продолжительность ремонта составляет от 20 до 50 минут. Мастер прибудет на дом примерно через час.

Основные неисправности

Преимущества и бонусы от сотрудничества с нами

Приятные цены.

Мы работаем без посредников, устанавливаем минимальные разумные цены на простой и сложный ремонт холодильников в СПб Российских и зарубежных производителей

Максимальное удобство

Что может быть удобнее, чем ремонт в собственной кухне и в то время, которое Вы выберете?

Гарантированное качество.

«Формула Холода» дает гарантию на 6 месяцев на все запчасти и работы.

Оперативность.

Мы оказываем услуги настолько быстро, насколько это возможно без снижения качества. Помогает нам профессионализм сотрудников, полный комплект эффективного оборудования и большой ассортимент запчастей.

Честное отношение.

Сразу после диагностики, мастер назовет точную стоимость услуг и запчастей. Она не изменится в процессе работы.

Плюс бонус.

Абсолютно бесплатный выезд мастера и диагностика (Вы платите за них только при отказе от самого ремонта).

Как все происходит?

Вы звоните нам по телефону: +7 (812) 954-29-67

По телефону опишите проблему и ответьте на вопросы мастера. Это поможет ему точнее диагностировать проблему, чтобы взять на выезд нужные инструменты и запчасти.



Мы едем к Вам

Договорившись о времени встречи, дождитесь мастера по ремонту холодильников.



Диагностируем и называем стоимость

Он проведет диагностику холодильного агрегата и назовет стоимость.



Быстрый и качественный ремонт

Если Вас устраивает цена, мастер отремонтирует холодильник, а затем даст консультацию по его дальнейшей эксплуатации.



Оплата

По окончании работы – расчет.

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Цены

Неисправность Холодильники с системой NF (No Frost) Вызов мастера по ремонту 0 руб. Диагностика холодильника при последующем ремонте 0 руб. Выезд мастера за пределы КАД от 300 руб. Вызов мастера и диагностика холодильника (Только при отказе от ремонта) 500 руб. Ложный выезд (когда все работает, а клиент не знает как пользоваться или иное) 500 руб. Диагностика встроенного холодильника 999 руб. Нет холода в холодильной камере, неисправен таймер оттайки или тепловое реле от 1100 руб. Нет холода в двух камерах, неисправен компрессор или вентилятор от 1400 руб. (в зависимости от модели) Лед на дне морозильной камеры, засор дренажа от 1000 руб.

Неисправность Простые холодильники со статическим замораживанием Вызов мастера по ремонту 0 руб. Диагностика холодильника при последующем ремонте 0 руб. Выезд мастера за пределы КАД от 300 руб. Вызов мастера и диагностика холодильника (Только при отказе от ремонта) 500 руб. Ложный выезд (когда все работает, а клиент не знает как пользоваться или иное) 500 руб. Диагностика встроенного холодильника 999 руб. Устранение утечки фреона с последующей заправкой и заменой фильтра от 1100 руб. Не включается холодильник, нет холода, требуется замена терморегулятора, либо компрессора от 1100 руб. (в зависимости от модели) Нет холода в холодильнике, плохо морозит морозильная камера ,требуется замена компрессора, либо устранение засора от 1100 руб. (в зависимости от модели) Слабый холод в холодильной камере, возможен засор капиллярной трубки, замена фильтра, заправка. от 1100 руб. (в зависимости от модели) Ремонт электро-схемы от 900 руб. (в зависимости от модели) Перенос дверей (однокамерный, двухкамерный, трехкамерный) от 900 руб. Замена дверных ручек, панелей и ящиков холодильника от 900 руб. Демонтаж и монтаж встроенного холодильника от 900 руб. Установка холодильника по нормам от 900 руб.

Карта нашего обслуживания

После вашей заявки, мастер быстро выезжает в любой район города и области.





Обслуживаем все станции метро

Автово

Адмиралтейская

Академическая

Балтийская

Бухарестская

Василеостровская

Владимирская

Волковская

Выборгская

Горьковская

Гостиный двор

Гражданский пр.

Девяткино

Достоевская

Елизаровская

Звёздная

Звенигородская

Кировский завод

Комендантский пр.

Крестовский остров

Купчино

Ладожская Ленинский проспект

Лиговский проспект

Ломоносовская

Маяковская

Международная

Московская

Московские ворота

Нарвская

Невский проспект

Новочеркасская

Обводный канал

Обухово

Озерки

Парк Победы

Парнас

Петроградская

Пионерская

Пл. Александра Невского

Площадь Восстания

Площадь Ленина

Площадь Мужества

Политехническая Приморская

Пролетарская

Проспект Большевиков

Проспект Ветеранов

Проспект Просвещения

Пушкинская

Рыбацкое

Садовая

Сенная площадь

Спасская

Спортивная

Старая Деревня

Технологический институт

Удельная

Улица Дыбенко

Фрунзенская

Чёрная речка

Чернышевская

Чкаловская

Электросила

Наши мастера

Сервисный центр «Формула Холода» отбирает только лучших мастеров, вход в нашу команду случайным людям закрыт. Каждый визит специалиста на дом к клиенту сопряжен с определенным риском. Заранее не знаешь, с какой техникой предстоит работать сегодня — будет это суперсовременный дорогостоящий «Miele» последний модели или мастодонт «Зил», намного старше мастера.

На деле высокий уровень профессионализма в купе с оригинальными запчастями, и современным инструментом позволяет успешно решить любую проблему вашего холодильника в кратчайшие сроки. В список предлагаемых нами услуг входит ремонт самых разных холодильных аппаратов от домашнего однокамерного холодильника, до профессиональных витринных агрегатов. Ariston, Bosch, Siemens, Indesit, LG, Атлант и др. Для каждой марки у нас свой подход ввиду их множественных технологических отличий.

Кирилл Лукин

Стаж 8 лет Александр Петров

Стаж 8 лет Николай Кузнецов

Стаж 9 лет Владимир Соколов

Стаж 11 лет Павел Иванов

Стаж 7 лет Илья Степанов

Стаж 8 лет

Пожалуйста уточните марку и модель вашего холодильника. Это поможет нам быстрее понять, какая произошла неисправность.